Из кремлёвской ёлки сделают посох для Деда Мороза и сувениры

Главная новогодняя ель России покинет Соборную площадь Кремля в ночь на 24 января, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента Елену Крылову.

«Дерево направится на переработку, из ёлки изготовят даже посох для Деда Мороза, который он возьмёт с собой на праздник Общероссийской новогодней ёлки в Кремле в декабре 2018 года», — заявила Крылова.

По её словам, из древесины сделают памятные значки и рамки для благодарственных писем лучшим волонтёрским командам, а также хоккейные клюшки для лучших отечественных молодёжных команд.

Кроме того, есть заказ на изготовление гуслей для народных музыкальных коллективов.

На каждом сувенире будет специальная запись, что предмет изготовлен из древесины кремлёвской новогодней ели.

Ранее НСН сообщала, что в Москве за неделю сдали на переработку около 3 тыс. новогодних ёлок.