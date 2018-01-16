В Москве за неделю сдали на переработку около 3 тысяч новогодних ёлок

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В Москве за неделю сдали на переработку примерно 3 тыс. новогодних ёлок, сообщает НСН.

Экологическая акция «Ёлочный круговорот» продлится до 1 марта.

Деревья принимают в 12 пунктах утилизации. Они работают на особо охраняемых природных территориях Московского региона, в том числе в Бирюлёве Восточном, Вешняках, Ивановском, Измайлове, Крылатском, Кузьминках, Ясеневе, а также в Мытищах.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что россияне рассказали о полученных на Новый год подарках.

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