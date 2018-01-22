В Крыму завели уголовное дело из-за смерти беременной женщины после отказа в госпитализации

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Следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя завёл уголовное дело из-за смерти беременной женщины после отказа в госпитализации, сообщает «Юга.ру».

По информации следствия, 19 января 2018 года 21-летнюю пациентку, у которой ухудшилось состояние здоровья, привезли из Луговской ЦРБ в перинатальный центр.

Специалисты проводили реанимацию, но через несколько часов женщина скончалась.

Как оказалось, днём ранее она обращалась в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко, где ей отказали в госпитализации.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Республике Крым, назначена экспертиза, выясняются обстоятельства случившегося, устанавливаются причастные лица.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане проводят проверку из-за смерти пациентки в очереди к врачу.

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