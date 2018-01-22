В 2017 году на учёт в Москве поставили более 212 тысяч новых легковых автомобилей

В 2017 году на учёт в столице поставили более 212 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает НСН со ссылкой на Департамент экономической политики и развития Москвы.