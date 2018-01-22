В 2017 году на учёт в Москве поставили более 212 тысяч новых легковых автомобилей

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В 2017 году на учёт в столице поставили более 212 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает НСН со ссылкой на Департамент экономической политики и развития Москвы.

Отмечается, что это на 2% больше показателя 2016 года.

В столичном правительстве в качестве главной причины называют улучшение условий потребительского кредитования, низкий уровень инфляции и рост реальных зарплат горожан.

В июле 2017 года Nation News передавало, что эксперты составили топ-10 самых продаваемых иностранных автомобилей в России.

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