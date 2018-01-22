Лавров: халифат как цель ИГ не состоялся

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что халифат как цель террористической группировки «Исламское государство»* не состоялся, но отдельные очаги террористов ещё надо подавить.

«Во многом благодаря астанинскому формату, благодаря тем договорённостям, которые были достигнуты между Россией, США и Иорданией в решении южной зоны деэскалации, террористическая угроза снизилась. Халифат как цель ИГИЛ не состоялся, тем не менее сохраняются задачи подавления отдельных террористических очагов», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

Ранее Лавров прокомментировал ситуацию в сирийском Африне.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.