Лавров: халифат как цель ИГ не состоялся
«Во многом благодаря астанинскому формату, благодаря тем договорённостям, которые были достигнуты между Россией, США и Иорданией в решении южной зоны деэскалации, террористическая угроза снизилась. Халифат как цель ИГИЛ не состоялся, тем не менее сохраняются задачи подавления отдельных террористических очагов», — приводит РИА Новости слова Лаврова.
20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.
Ранее Лавров прокомментировал ситуацию в сирийском Африне.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.