Центр мониторинга и call-центр будут работать при Общественной палате в день выборов
Как заявил заместитель начальника рабочей группы ОП по наблюдению реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, это делается для того, чтобы любые непонятные ситуации можно было решить в режиме онлайн с участием общественных наблюдателей.
«Мы будем обзванивать наблюдателей и получать обратную связь. Кроме того, это система проверки, насколько данные по этим наблюдателям соответствуют действительности, чтобы не было никаких ошибок», — отметил он.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Оксана Гончаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на президентских выборах.