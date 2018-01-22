Центр мониторинга и call-центр будут работать при Общественной палате в день выборов

Центр мониторинга и call-центр будут работать при Общественной палате России в день президентских выборов, сообщает ФАН.

Как заявил заместитель начальника рабочей группы ОП по наблюдению реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, это делается для того, чтобы любые непонятные ситуации можно было решить в режиме онлайн с участием общественных наблюдателей.

«Мы будем обзванивать наблюдателей и получать обратную связь. Кроме того, это система проверки, насколько данные по этим наблюдателям соответствуют действительности, чтобы не было никаких ошибок», — отметил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Оксана Гончаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на президентских выборах.