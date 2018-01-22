Жителей и гостей Петербурга предупредили о гололёде и резком похолодании

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Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о гололёде и резком похолодании, сообщает Nation News со ссылкой на МЧС.

Это в значительной степени усложнит ситуацию на дорогах, в связи с чем спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резкого перестроения и неоправданных манёвров.

Пешеходам рекомендуют проявлять внимательность, пересекать проезжую часть лишь по пешеходному переходу и только после того, как транспортное средство полностью остановилось.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

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