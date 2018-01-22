Жителей и гостей Петербурга предупредили о гололёде и резком похолодании
Это в значительной степени усложнит ситуацию на дорогах, в связи с чем спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резкого перестроения и неоправданных манёвров.
Пешеходам рекомендуют проявлять внимательность, пересекать проезжую часть лишь по пешеходному переходу и только после того, как транспортное средство полностью остановилось.
Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.