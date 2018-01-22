Путин изменил форму ответа солдат на благодарность командирам

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в устав внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации.

Согласно изменениям в статье 58 устава, солдаты должны отвечать на поздравление или благодарности командира словами «Служу России».

Ранее солдаты должны были отвечать «Служу Российской Федерации».

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим России», — отмечается в указе.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России уменьшилась штатная численность Вооружённых сил.