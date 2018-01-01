В России численность ВС уменьшилась почти на 300 человек

С 1 января в России уменьшилась штатная численность Вооружённых сил.

Как сообщает РИА Новости, штатная численность уменьшилась на 293 человека.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о штатной численности вооружённых сил страны в количестве 1 902 758 человек.

В августе сообщалось, что Россия заняла второе место в «Рейтинге военной силы 2017 года», опубликованном на портале Global Firepower.