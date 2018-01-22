Синоптики прогнозируют продолжительные снегопады в Удмуртии

Синоптики прогнозируют продолжительные снегопады на территории Удмуртии, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Из сообщения руководителя отдела метеорологических прогнозов Удмуртского ЦГМС следует, что в регионе наблюдаются снегопады, порывистый юго-восточный ветер, метель, снежные заносы на дорогах, а также невысокий температурный фон: -7...-12 °С в дневное время.

Ветер ослабнет во второй половине понедельника, 22 января, отдельные порывы в течение следующих дней составят от 8 до 13 м/с.

По словам синоптиков, снег временами будет наблюдаться до четверга, 25 января, а температурный фон заметно не изменится.

Как ожидается, в конце недели антициклон с востока усилит своё влияние, сместив циклоническую деятельность на северо-запад. Осадки в республике прекратятся, а температура воздуха снова понизится.

Также стало известно, что в Кировской области МЧС опубликовало метеопредупреждение в связи с прогнозом гидрометцентра на понедельник, 22 января. Об этом сообщает progorod43.ru.

В регионе ожидается облачная погода, местами сильный снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный от 8 до 13 м/с, местами порывы до 18 м/с, на дорогах накат, гололёд, местами снежные заносы.

Возможны аварийные ситуации, в том числе обрывы линий электропередачи, обрушение конструкций, падение деревьев на здания, тротуары, автодороги и автотранспорт.

Жителей и гостей региона просят соблюдать осторожность и при возможности отказаться от поездок на машине.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о сильных морозах в Югре.