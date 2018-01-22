В Союзе женщин призвали обсудить приравнивание сожительства к браку с представителями конфессий

Председатель Союза женщин России, член Совета Федерации Екатерина Лахова предложила обсудить законопроект своего коллеги Антона Белякова о приравнивании сожительства к бракам с представителями конфессий России.

«По факту в России много семей, которые живут в таком «фактическом браке», а потом, когда расходятся, ребёнок и женщина ничего не могут получить. Насколько законопроект правильный и обоснованный, нужно посмотреть. Проблему нужно обсуждать с разных сторон: с юридической, общественной и, конечно, с участием наших основных конфессий, которые выступают за семейные ценности», — сказала Лахова RT.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который приравнивает сожительство к зарегистрированным бракам. В рамках документа предлагается внести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». Это подразумевает совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет или проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка (детей).