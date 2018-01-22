Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года.

«Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения. Она рассчитана на семь лет — до 2024 года», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он также отметил, что ситуация в стране остаётся сложной из-за того, что растёт количество автомобилей — как легковых, так и грузовых.

Российский премьер также призвал следить за состоянием улиц, дорог и совершенствовать механизмы фиксации ДТП.