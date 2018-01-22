Песков назвал неверной трактовкой его слова о контактах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его слова о контактах российского лидера Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко неверно истолковали.

«Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента, весьма напряжённом в целом, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость. О контактах Путина и Порошенко я не говорил. Вы можете с лёгкостью в этом убедиться. Это неверная трактовка», — уточнил Песков.

Кроме того, комментируя возможность контактов Путина и Порошенко, Песков заявил, что любые переговоры необходимы ради достижения конкретных результатов.

«Что касается того, нужны эти контакты или не нужны, любые контакты осуществляются ради достижения конкретного результата. Сейчас, когда мы видим нежелание Киева идти по пути имплементации минских договорённостей, а наоборот, предпринимаемые шаги, которые наносят существенный урон перспективам реализации договорённостей, конечно, мы выражаем глубокое сожаление», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Песков заявил о том, что контакты президентов России и Украины имеют место, но о них не сообщается в СМИ.