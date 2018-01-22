В Свердловской области проверяют сообщения о «самообслуживании» в морге

В Свердловской области Минздрав проверяет сообщения о введении «самообслуживания» в морге одной из больниц.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Константина Шестакова.

«Министр назначил проверку. Завтра туда выезжает комиссия Минздрава», — заявил Шестаков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из больниц Каменска-Уральского морг работает до 15:00. В связи с этим гражданам, доставившим умерших, нужно брать ключи от морга в приёмном покое и самостоятельно переносить тела в спецпомещение.