В Кремле отметили важность аккуратного подхода при освещении СМИ инцидентов в школах
«Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ. Какие-то СМИ принимают решение в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения», — сказал Песков журналистам.
По его словам, в Кремле с уважением относятся ко всем точкам зрения, однако считают, что «подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода».
15 января в одной из школ Перми было совершено нападение на школьников, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.
19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ школьник напал на соучеников и преподавателя, пострадали семь человек.
По факту обоих инцидентов возбуждены уголовные дела.