В Кремле отметили важность аккуратного подхода при освещении СМИ инцидентов в школах

Короткая ссылка
Средства массовой информации сами решают, как освещать происшествия в российских школах, однако подобные события требуют аккуратного подхода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ. Какие-то СМИ принимают решение в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения», — сказал Песков журналистам.

По его словам, в Кремле с уважением относятся ко всем точкам зрения, однако считают, что «подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода».

15 января в одной из школ Перми было совершено нападение на школьников, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. 

19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ школьник напал на соучеников и преподавателя, пострадали семь человек.

По факту обоих инцидентов возбуждены уголовные дела.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru