В Кремле отметили важность аккуратного подхода при освещении СМИ инцидентов в школах

Средства массовой информации сами решают, как освещать происшествия в российских школах, однако подобные события требуют аккуратного подхода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ. Какие-то СМИ принимают решение в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения», — сказал Песков журналистам.

По его словам, в Кремле с уважением относятся ко всем точкам зрения, однако считают, что «подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода».

15 января в одной из школ Перми было совершено нападение на школьников, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.

19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ школьник напал на соучеников и преподавателя, пострадали семь человек.

По факту обоих инцидентов возбуждены уголовные дела.