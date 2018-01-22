В РПЦ изучат законопроект о приравнивании сожительства к браку

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Анастасия Румянцева
Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с RT прокомментировал законопроект, согласно которому в Семейный кодекс России предлагается ввести понятие «фактические брачные отношения».

«Мы изучаем данную законотворческую инициативу, полагаем, что необходимо ознакомиться с текстом предложенного сенатором Беляковым законопроекта. Проблема кризиса семейных ценностей является актуальной, и необходимы комплексные решения в данной сфере, которые позволили бы укрепить роль семьи в обществе, повысить ответственность мужчин и женщин, вступающих в брак, а также препятствовать разводам, которые нередко случаются в первые годы семейной жизни. Насколько соответствует данное предложение тем целям, о которых я сейчас сказал, предстоит определить в ходе его более детального изучения», — отметил Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который приравнивает сожительство к зарегистрированному браку.

В рамках документа предлагается внести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения».

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