Эксперт прокомментировал законопроект Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту

Короткая ссылка
RT
Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев отметил в разговоре RT, что Госдума вряд ли примет законопроект Виталия Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту.

«Инициатива непроходная. Нет механизмов верификации, для этого нужно иметь доступ к электронной базе данных, которая позволяет достоверно идентифицировать пользователя. Дети не перестанут пользоваться соцсетями — при этом верифицировать пользователей не удастся, на этом споткнулись в ЕС. Я думаю, что закона не будет», — сказал Парфентьев.

Ранее RT сообщил, что 22 января в Госдуму поступит законопроект депутата Виталия Милонова о регистрации в соцсетях по паспортам. Для получения аккаунта необходимо будет предоставить документ в электронном виде.

Детям до 14 лет, согласно законопроекту, будет разрешено завести страницу в соцсетях только после письменного разрешения родителей или опекунов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru