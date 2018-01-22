Эксперт прокомментировал законопроект Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев отметил в разговоре RT, что Госдума вряд ли примет законопроект Виталия Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту.

«Инициатива непроходная. Нет механизмов верификации, для этого нужно иметь доступ к электронной базе данных, которая позволяет достоверно идентифицировать пользователя. Дети не перестанут пользоваться соцсетями — при этом верифицировать пользователей не удастся, на этом споткнулись в ЕС. Я думаю, что закона не будет», — сказал Парфентьев.

Ранее RT сообщил, что 22 января в Госдуму поступит законопроект депутата Виталия Милонова о регистрации в соцсетях по паспортам. Для получения аккаунта необходимо будет предоставить документ в электронном виде.

Детям до 14 лет, согласно законопроекту, будет разрешено завести страницу в соцсетях только после письменного разрешения родителей или опекунов.