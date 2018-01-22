Милонов предложил ужесточить правила регистрации в соцсетях

В России предлагают разрешить регистрацию в социальных сетях только по паспортам. Соответствующий законопроект (текст есть в распоряжении RT) внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента в понедельник, 22 января.

Согласно законопроекту, предлагается разрешить регистрироваться в социальных сетях только по паспорту. Если инициатива вступит в силу, то перед тем, как завести аккаунт, физическое лицо будет обязано представлять в электронной форме документ, удостоверяющий личность, для подтверждения фамилии, имени, отчества и возраста, а также согласие на обработку его персональных данных.

Также отмечается, что регистрация ребёнка, не достигшего 14 лет, должна осуществляться только с письменного согласия его законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. За невыполнение требований предусмотрен административный штраф: для граждан — в размере от 3 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Автор законопроекта, депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов, пояснил, что основная цель предложенных изменений — защитить молодых людей от «пагубных явлений, поджидающих их в сети».

«Мы видим, что недавние трагедии в школах произошли именно от слепоты нашего законодательства относительно этой сферы. Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными», — пояснил депутат.

Милонов подчеркнул, что регулирование социальных сетей необходимо с точки зрения государственной безопасности. По его словам, «никто не даёт гарантии, что кто-то не захочет вмешаться в предстоящие выборы или иные общественные процессы в стране».

Аналогичный законопроект вносился в апреле 2017 года, но тогда он был отправлен на доработку. Милонов утверждает, что в новой редакции учтены все замечания, которые высказывались ранее.