В ДТП под Тулой погибли пять человек

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При столкновении двух легковых автомобилей в Тульской области погибли пять человек.

«По предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей… На данный момент имеются сведения о пяти погибших в данной аварии, также два человека получили ранения, среди них один ребёнок. Они доставлены в больницу», — цитирует РИА Новости представителя УМВД по региону Андрея Ярцева.

Он отметил, что возможной причиной ДТП могли стать сложные погодные условия после снегопада.

Ранее URA.RU передавало, что в Югре завели уголовное дело по факту гибели полицейского в результате ДТП.

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