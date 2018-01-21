В ДТП под Тулой погибли пять человек

При столкновении двух легковых автомобилей в Тульской области погибли пять человек.

«По предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей… На данный момент имеются сведения о пяти погибших в данной аварии, также два человека получили ранения, среди них один ребёнок. Они доставлены в больницу», — цитирует РИА Новости представителя УМВД по региону Андрея Ярцева.

Он отметил, что возможной причиной ДТП могли стать сложные погодные условия после снегопада.

Ранее URA.RU передавало, что в Югре завели уголовное дело по факту гибели полицейского в результате ДТП.