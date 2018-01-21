В Москве полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске с 2000 года

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали злоумышленника, более 17 лет находившегося в федеральном розыске, передаёт пресс-служба МВД.

«Местонахождение злоумышленника, совершившего разбойное нападение на участке федеральной трассы М2 «Крым» во Мценском районе Орловской области и длительное время скрывавшегося от следствия, сотрудники МО МВД России «Мценский» установили совместно с коллегами из Московского уголовного розыска», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что задержать преступника удалось в Москве.

В настоящее время подозреваемый доставлен в город Мценск, где в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2000 года подозреваемый совершил разбойное нападение на трассе М2 «Крым», где остановил автомобиль марки ЗИЛ, ранил из пистолета водителя и пассажира и похитил у них 400 тыс. рублей. Он скрывался от следствия и с 2000 года находился в федеральном розыске.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемую в краже почти 50 млн рублей.

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