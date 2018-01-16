Подозреваемую в краже почти 50 млн рублей задержали в Подмосковье
«Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств», — цитирует Титова ТАСС.
Потерпевшим оказался 55-летний житель Москвы, который познакомился с девушкой и пригласил её к себе в квартиру.
«Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу крупной суммы денег. Как установили оперативники, гостья покинула квартиру через окно», — пояснил представитель МВД.
Отмечается, что похищенное было изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее New Inform передавал, что в Москве у пенсионерки украли почти миллион рублей под предлогом снятия с неё порчи.