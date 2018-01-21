На северо-востоке Москвы полицейские ликвидировали наркопритон в квартире жилого дома

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Полицейские выявили и ликвидировали наркопритон в квартире жилого дома на Стартовой улице в Лосиноостровском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Установлено, что ранее судимый 35-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещённых препаратов. В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты шприцы и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Челябинске задержали сбежавшего во время следственного эксперимента.

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