В Челябинске задержали сбежавшего во время следственного эксперимента

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Полицейские задержали в Челябинске 36-летнего Сергея Меркулова, сбежавшего во время доставки к месту следственного эксперимента, сообщает URA.RU.

«Действительно, беглец задержан. Подробности будут чуть позже», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

Меркулова поймали в Курчатовском районе.

Ранее его арестовывали за совершение разбоя.

Также Nation News сообщало, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского.

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