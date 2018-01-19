В Челябинске задержали сбежавшего во время следственного эксперимента

Полицейские задержали в Челябинске 36-летнего Сергея Меркулова, сбежавшего во время доставки к месту следственного эксперимента, сообщает URA.RU.

«Действительно, беглец задержан. Подробности будут чуть позже», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк. Меркулова поймали в Курчатовском районе. Ранее его арестовывали за совершение разбоя. Также Nation News сообщало, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского.