В Забайкальском крае остались без электричества более 40 тысяч человек

Примерно 43,7 тыс. человек остались без электричества из-за сбоя энергосистемы в Забайкальском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

«20 января в 16:53 (10:53 мск) действием защиты отключилась первая цепь ВЛ 110 кВ «Дарасун — Дульдурга»... Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей края — около 43 тысяч 700 человек. Мощность отключённых потребителей — 12 МВт», — указывается в заявлении.

Ведомство уточняет, что было подано напряжение по резервной схеме.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что несколько населённых пунктов в Крыму остались без света, так как сильный ветер снёс 18 января три опоры электропередачи в Симферопольском районе.