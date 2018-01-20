В Забайкальском крае остались без электричества более 40 тысяч человек

Короткая ссылка
Примерно 43,7 тыс. человек остались без электричества из-за сбоя энергосистемы в Забайкальском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

«20 января в 16:53 (10:53 мск) действием защиты отключилась первая цепь ВЛ 110 кВ «Дарасун — Дульдурга»... Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей края — около 43 тысяч 700 человек. Мощность отключённых потребителей — 12 МВт», — указывается в заявлении.

Ведомство уточняет, что было подано напряжение по резервной схеме.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что несколько населённых пунктов в Крыму остались без света, так как сильный ветер снёс 18 января три опоры электропередачи в Симферопольском районе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru