Содержание сероводорода около мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье резко снизилось

Содержание сероводорода в воздухе на закрытом полигоне твёрдых бытовых отходов «Кучино» в Московской области резко сократилось, рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Как сообщает «360», с 8 по 14 января количество сероводорода в воздухе было существенно ниже предельно допустимой концентрации (ПДК), которая составляет 0,008 мг/м, а с 15 по 19 января составило не более 0,001 мг/м.

По данным телеканала, согласно графикам замеров содержания веществ в воздухе, ПДК по сероводороду еженедельно снижается с 18 декабря.

Ранее в МЧС назвали причину неприятного запаха в Московском регионе.