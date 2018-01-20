Содержание сероводорода около мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье резко снизилось

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Содержание сероводорода в воздухе на закрытом полигоне твёрдых бытовых отходов «Кучино» в Московской области резко сократилось, рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Как сообщает «360», с 8 по 14 января количество сероводорода в воздухе было существенно ниже предельно допустимой концентрации (ПДК), которая составляет 0,008 мг/м, а с 15 по 19 января составило не более 0,001 мг/м.

По данным телеканала, согласно графикам замеров содержания веществ в воздухе, ПДК по сероводороду еженедельно снижается с 18 декабря.

Ранее в МЧС назвали причину неприятного запаха в Московском регионе.

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