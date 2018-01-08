В МЧС назвали причину неприятного запаха в Московском регионе

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что сотрудники ведомства провели проверку в связи с поступившими жалобами москвичей на неприятный запах.

«На территории города Москвы и Московской области с 8 января 2018 года поступают обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха. В результате проведённых исследований выявлено, что источником является полигон твёрдых бытовых отходов «Кучино», где ведутся работы по дегазации, в рамках которых проведено бурение 55 скважин», — сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что позднее полигон покроют специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу.

В конце декабря 2017 года в МЧС сообщали, что ситуация с загрязнением воздуха в Московском регионе находится на постоянном контроле.