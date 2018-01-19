В Новосибирске обжаловали оправдательный приговор обвинённой в халатности учительнице

Обжалован оправдательный приговор экс-преподавателю лицея №200 в Новосибирске Розе Тарасовой, сообщает газета «Известия».

Учительницу обвиняли в халатности при проведении турпохода в горах Республики Алтай, когда 14-летняя школьница погибла, сорвавшись со скалы.

В пресс-службе Заельцовского районного суда заявили, что государственный обвинитель в апелляционном представлении и представитель потерпевшей в апелляционной жалобе не согласились с выводами суда о невиновности Тарасовой.

Они призвали отменить приговор, а уголовное дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Как добавили в пресс-службе, дело направят в суд апелляционной инстанции.

Ранее URA.RU сообщало, что суд в Тюмени обязал детский сад выплатить 220 тыс. рублей после того, как шестилетняя девочка сломала позвоночник во время занятий физкультурой.