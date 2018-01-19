Жителей и гостей Новосибирской области предупредили об аномальном морозе

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МЧС Новосибирской области предупредило жителей и гостей региона об аномальном морозе, сообщает Inforeactor.

По прогнозу, в ближайшие четыре дня столбик термометра может опуститься до -40 °C.

Сотрудники городских служб, спасатели и медики призвали по возможности воздерживаться от продолжительных поездок, выездов за пределы городов и населённых пунктов.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило о сильных морозах в Югре.

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