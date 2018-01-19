В АТОР назвали 2017 год самым успешным для мировой туриндустрии за семь лет

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала прошлый год самым успешным для мировой туриндустрии за последние семь лет, сообщает НСН.

По данным Всемирной туристской организации ООН, в 2017 году общемировое количество туристов достигло 1,32 млрд человек. Это наилучший показатель за семь лет.

Эту информацию подтверждают подсчёты сервиса Skyscanner о наибольшем числе лет, которые провели российские туристы за рубежом. Как предполагается, россияне несильно отстают от путешественников из других стран.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Московской области одобрили 27 новых туристических маршрутов.