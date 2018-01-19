В АТОР назвали 2017 год самым успешным для мировой туриндустрии за семь лет

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала прошлый год самым успешным для мировой туриндустрии за последние семь лет, сообщает НСН.

По данным Всемирной туристской организации ООН, в 2017 году общемировое количество туристов достигло 1,32 млрд человек. Это наилучший показатель за семь лет.

Эту информацию подтверждают подсчёты сервиса Skyscanner о наибольшем числе лет, которые провели российские туристы за рубежом. Как предполагается, россияне несильно отстают от путешественников из других стран.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Московской области одобрили 27 новых туристических маршрутов.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Шипилов Е.С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru