В Подмосковье появятся 27 новых туристических маршрутов

В Московской области одобрили 27 новых туристических маршрутов, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры региона.

Глава ведомства Оксана Косарева заявила, что из 30 предложенных вариантов одобрение получили 27. Из них 13 относятся к туристической тематике, а 14 имеют экскурсионную направленность.

Также были приняты перспективные маршруты, отличающиеся оригинальностью замысла, логикой построения, насыщенностью туристическими объектами, удобством сервиса и значимостью для развития территории.

Косарева выразила надежду, что нововведения скажутся на потоке гостей региона. В текущем году министерство рассчитывает на приезд 15 млн человек.

Ранее m24.ru сообщало, что москвичи смогут посетить закрытые станции метро в рамках экскурсионных туров.