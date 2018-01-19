Названы самые популярные направления у россиян на новогодние каникулы

Стали известны самые популярные направления у россиян на новогодние каникулы, сообщает НСН со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

По данным онлайн-сервисов продажи пакетных туров, это Россия, Таиланд и ОАЭ.

Как отметила Ломидзе, в 2017 году жители страны суммарно провели за границей более 300 тыс. лет, о чём свидетельствует отчёт сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Skyscanner.

Суммарное время отдыха россиян в Таиланде составило 32 тыс. лет, в Испании — 25 тыс. лет, в Италии — 19,6 тыс. лет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил в беседе с ФАН решение Госдепартамента США включить Россию в список стран, посещение которых «серьёзно угрожает безопасности американских туристов».