Орешкин назвал неустойчивыми текущие цены на нефть

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что текущие цены на нефть на уровне около $70 за баррель неустойчивы и не обеспечивают долгосрочного баланса на рынке.

«Рынок балансируется, и явно, что текущие цены (около 70 долларов за баррель), конечно, неустойчивы и не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка», — приводит РИА Новости слова Орешкина.

Он отметил, что, согласно ожиданиям рынка, цены на нефть снизятся.

«Форвардные цены на несколько лет вперед — это цены не выше $60 за баррель», — добавил он.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на уровне 99,1 млн баррелей в сутки.