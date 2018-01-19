Орешкин назвал неустойчивыми текущие цены на нефть

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что текущие цены на нефть на уровне около $70 за баррель неустойчивы и не обеспечивают долгосрочного баланса на рынке.

«Рынок балансируется, и явно, что текущие цены (около 70 долларов за баррель), конечно, неустойчивы и не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка», — приводит РИА Новости слова Орешкина.

Он отметил, что, согласно ожиданиям рынка, цены на нефть снизятся.

«Форвардные цены на несколько лет вперед — это цены не выше $60 за баррель», — добавил он.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на уровне 99,1 млн баррелей в сутки.

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