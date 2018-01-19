Орешкин назвал неустойчивыми текущие цены на нефть
«Рынок балансируется, и явно, что текущие цены (около 70 долларов за баррель), конечно, неустойчивы и не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка», — приводит РИА Новости слова Орешкина.
Он отметил, что, согласно ожиданиям рынка, цены на нефть снизятся.
«Форвардные цены на несколько лет вперед — это цены не выше $60 за баррель», — добавил он.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на уровне 99,1 млн баррелей в сутки.