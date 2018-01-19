Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на уровне 99,1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в январском докладе организации.

Согласно данным, оценка спроса на нефть за 2017 год не изменилась — 97,8 млн баррелей в сутки.

При этом организация повысила оценку роста спроса на нефть в 2017 году — до 1,6 млн баррелей в сутки, прогноз по росту спроса на нефть в 2018 году остался на уровне 1,3 млн баррелей в сутки.

«Замедление в 2018 году роста спроса в основном связано с увеличением цен на нефть, изменением в потреблении нефти в Китае, недавним снижением спроса в странах ОЭСР и переходом ряда стран, не входящих в ОЭСР, на природный газ», — говорится в документе.

В ноябре сообщалось, что МЭА понизило прогноз на 2018 год по спросу на нефть в мире на 0,2 млн баррелей в сутки.