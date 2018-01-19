Эксперт прокомментировал возможную отсрочку вступления в силу пакета Яровой

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера России Аркадия Дворковича о том, что правительство обсуждает отсрочку вступления в силу пакета Яровой на несколько месяцев.

Букштейн предположил, что для реализации пакета Яровой потребуется ещё минимум два года.

«Для того, чтобы всё это писать, у нас таких мощностей нет. Государство на себя это брать не будет. Поэтому мы ещё увидим шаги назад, в сторону, остановки, пока не придут к какому-то решению», — заключил эксперт.

Ранее Дворкович рассказал, что правительство обсуждает отсрочку вступления в силу требований пакета Яровой на несколько месяцев.

В мае 2017 года глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет не поддерживает идею переноса на пять лет срока вступления в силу антитеррористических законов, известных как пакет Яровой.