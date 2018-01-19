Адмирал заявил, что АПЛ «Акула» можно модернизировать

Тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения «Акула» рано утилизировать, их можно модернизировать под новые баллистические ракеты. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

«Эти подводные лодки — самые мощные в мире, самые высокотехнологичные по производству. Одна «Акула» несла 20 ракет с десятью боевыми блоками в каждой. Я на них выходил в море, будучи первым замом командующего Северным флотом. Они легки в управлении. Большего восторга я никогда не испытывал», — цитирует РИА Новости Комоедова.

По его мнению, эти атомные подводные крейсеры можно модернизировать под межконтинентальную баллистическую «Булаву» или под современные крылатые ракеты.

Он также подчеркнул, что «утилизировать такую подводную лодку не так-то просто».

«Я хотел бы выразить надежду на то, что решение об утилизации двух подводных крейсеров ещё не принято, а если принято, то будет пересмотрено. Я бы даже разработал план модернизации», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что две атомные подлодки проекта 941 (шифр «Акула») — «Архангельск» и «Северсталь» — будут утилизированы после 2020 года. Отмечалось, что это связано с тем, что дальнейшая их эксплуатация нерентабельна.