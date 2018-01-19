Эксперт о нападении на школу в Бурятии: недостаточно усиливать только меры безопасности

Член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков в разговоре с RT прокомментировал нападение на школу в Бурятии.

«Сейчас все идут по ложному пути и начинают обсуждать, как усилить меры безопасности в школах. Это тупиковая модель, потому что учебные заведения мы никогда не превратим в такие режимные объекты, как СИЗО или хранилища в банках. Мы не сможем постоянно досматривать школьников», — сказал он.

По словам Цветкова, для предотвращения подобных трагедий необходимо обратить внимание в первую очередь на внеурочный досуг несовершеннолетних.

«Происходящее сейчас — следствие того, что началось ещё в начале 1990-х, когда мы полностью убрали воспитательную составляющую по линии государства. Дети зачастую предоставлены сами себе, а их воспитанием занимаются улица и интернет… Поэтому необходимо обратить внимание на воспитательную составляющую в школах, внедрить внеурочный досуг для несовершеннолетних, осуществляющийся в государственных учреждениях на бесплатной основе», — подчеркнул эксперт.

Ранее медики рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу в Бурятии.

Утром 19 января в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором подросток.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали семь человек.