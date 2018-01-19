Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу в Бурятии

Состояние 11-летней девочки, пострадавшей в результате нападения на школу в Улан-Удэ, оценивается как тяжёлое, сообщили в территориальном центре медицины катастроф в Бурятии.

«Одна девочка 11 лет находится в очень тяжёлом состоянии, её сейчас оперируют, черепно-мозговая травма. Ещё одна девочка — там ампутация двух пальцев. Остальных обрабатывают в операционной. У всех рубленые и колотые раны», — цитирует РИА Новости представителя центра.

По его словам, всего пострадали семь человек.

Ранее сообщалось, что дело о нападении на школу в Бурятии передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение на школу в Улан-Удэ. Он проник в здание с топором и поджёг один из классов «коктейлем Молотова». Нападавший задержан, в настоящее время он находится в больнице.