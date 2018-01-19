Психолог прокомментировала нападение на школу в посёлке в Бурятии

Детский психолог Светлана Клюваева в разговоре с RT рассказала о возможных причинах, послуживших для подростка поводом напасть на учеников одной из школ в Бурятии.

«Понятно, что эти дети — каким-то образом упущенные. Часто, как уже неоднократно было замечено, эти дети являлись объектами травли со стороны других учеников или учителей», — отметила она.

Также психолог обратила внимание, что зачастую дети не думают о последствиях подобных поступков, не могут их предугадать.

«Для таких детей нападение — единственный, архаичный способ выместить свою ярость. Понятно, что у них очень высокий уровень злобы и агрессии. И, поскольку, эти истории происходят всё чаще и чаще, надо смотреть, что там вообще в этих школах происходит. Школа — такое место, где дети часто чувствуют себя небезопасно в психологическом и эмоциональном плане», — заключила психолог.

Ранее медики рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу в Бурятии.

Утром 19 января в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором подросток.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали семь человек.