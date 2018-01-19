Россия добилась экстрадиции из Германии подозреваемого в убийстве курьера

Генрокуратура России добилась экстрадиции из Германии россиянина, который подозревается в грабеже и убийстве курьера. Об этом RT сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«В 2015 году в Москве Гарунов Р. c применением оружия совершил разбойное нападение на курьера ООО «ЕКОМ», который доставлял смартфоны iPhone 6. Мужчина отнял телефоны на сумму 92 тыс. рублей. Встретив активное сопротивление, Гарунов произвёл выстрел в голову курьера из огнестрельного оружия, от которого тот впоследствии скончался», — заявили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Разбой» и «Убийство».

Отмечается, что в августе 2017 года Гарунов был объявлен в розыск на территории государств — членов Интерпола.

Позже было установлено, что подозреваемый находится в Германии.

В декабре 2017 года Германия удовлетворила запрос России о выдаче преступника.

В сообщении говорится, что 19 января он будет доставлен в Москву в сопровождении правоохранительных органов.