Власти Бурятии взяли на контроль ситуацию с нападением на школу в Улан-Удэ

Член комитета Народного хурала (законодательного органа. — RT) Бурятии по социальной политике Сергей Мезенин в беседе с RT прокомментировал нападение на школу №5, расположенную в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ.

«Я директором школы 11 лет проработал, и, конечно, на это всё страшно смотреть. Где-то упускаем мы, видимо, в системе образования воспитательный процесс. Сегодня дети больше роются в интернете, а это вседоступность различных сайтов. Но детей же надо как можно больше загружать, организовывать», — сказал он.

Мезенин также добавил, что Народный хурал будет следить за ситуацией.

«Конечно, будем держать на контроле, рассматривать этот вопрос, анализировать. До конца ещё не ясно, что это был за ребёнок, который напал. У комитета по социальной политике 23-го состоится заседание, этот вопрос не обойдём стороной», — заключил депутат.

Ранее медики рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу в Бурятии.

Утром 19 января в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором подросток.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали семь человек.