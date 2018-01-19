Представитель детского омбудсмена прокомментировал нападение на школу в Бурятии

Представитель уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой Ренат Абдеев в беседе с RT рассказал, что омбудсмен держит на контроле ситуацию с вооружённым нападением на одну из школ в Бурятии.

«Туда уже летят сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка с проверкой. Детский омбудсмен по Республике Бурятия тоже на месте, оттуда сообщает нам всю информацию: какая необходима помощь пострадавшим детям, нужна ли транспортировка в какую-то больницу, может, в Москву или в Питер. Сейчас решается вопрос. Там одна очень тяжёлая девочка», — рассказал он.

Ранее медики рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу в Бурятии.

Утром 19 января в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором подросток.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали семь человек.