В Госдуму направят предложение освободить молодые семьи от налога на недвижимость

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Общественники предлагают рассмотреть возможность освобождать молодые семьи (до 35 лет) от налога на недвижимость. Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита» планирует направить соответствующее обращение 19 января в профильный комитет Госдумы.

По словам авторов инициативы, данная мера направлена на стимулирование рождаемости в стране.

«Для молодых людей возраст с 20 до 35 является крайне активным периодом становления семьи, поскольку именно в этот период рождаются дети. Происходят постоянные и существенные траты на обеспечение ребёнка всем необходимым. В этой связи любые финансовые послабления для молодых семей весьма ощутимы», — пояснил глава правозащитной организации Марат Аманлиев.

Он добавил, что в условиях постоянно растущих налоговых ставок введение льготного периода благоприятно отразится на семейном бюджете.

Подробнее — в материале RT.

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