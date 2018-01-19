В Госдуму направят предложение освободить молодые семьи от налога на недвижимость
По словам авторов инициативы, данная мера направлена на стимулирование рождаемости в стране.
«Для молодых людей возраст с 20 до 35 является крайне активным периодом становления семьи, поскольку именно в этот период рождаются дети. Происходят постоянные и существенные траты на обеспечение ребёнка всем необходимым. В этой связи любые финансовые послабления для молодых семей весьма ощутимы», — пояснил глава правозащитной организации Марат Аманлиев.
Он добавил, что в условиях постоянно растущих налоговых ставок введение льготного периода благоприятно отразится на семейном бюджете.
Подробнее — в материале RT.