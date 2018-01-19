В Госдуму направят предложение освободить молодые семьи от налога на недвижимость

Общественники предлагают рассмотреть возможность освобождать молодые семьи (до 35 лет) от налога на недвижимость. Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита» планирует направить соответствующее обращение 19 января в профильный комитет Госдумы.

По словам авторов инициативы, данная мера направлена на стимулирование рождаемости в стране.

«Для молодых людей возраст с 20 до 35 является крайне активным периодом становления семьи, поскольку именно в этот период рождаются дети. Происходят постоянные и существенные траты на обеспечение ребёнка всем необходимым. В этой связи любые финансовые послабления для молодых семей весьма ощутимы», — пояснил глава правозащитной организации Марат Аманлиев.

Он добавил, что в условиях постоянно растущих налоговых ставок введение льготного периода благоприятно отразится на семейном бюджете.

Подробнее — в материале RT.