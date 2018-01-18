Телеканал CNN расширяет своё бюро в России

Телекомпания CNN сообщила о расширении своего бюро, расположенного в Москве. Об этом заявила старший вице-президент компании Дебора Рейнер.

«Трудно переоценить значение России на международном уровне, относится ли это к предстоящим выборам, её предполагаемой роли в недавних выборах в США или вопросам, касающимся Украины, Европы, Китая, Ирана и Сирии», — приводит её заявление Washington Examiner.

В частности, отмечается, что к работе бюро присоединяются сотрудник The Wall Street Journal Натан Ходж, а также корреспонденты CNN Фред Плейтген и Мэтью Ченс.

«Владимир Путин — уникально интересная фигура, и его повестка дня в стране и за её пределами захватывает аудиторию по всему миру», — добавила Рейнер.

В сентябре сообщалось, что Роскомнадзор выявил нарушения российского законодательства о СМИ в деятельности телеканала CNN International.

Также американский лидер Дональд Трамп заявлял, что жители других стран не получают из материалов телеканала CNN правдивой информации о США.