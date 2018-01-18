Пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская завела Instagram

Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская завела официальный Instagram.

В частности, в аккаунте опубликованы фотографии встречи 18 января министра обороны России Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Турции Хулуси Акарой и директором турецкой национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

«Обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Встреча прошла в конструктивном ключе», — написала Марковская.

Всего в аккаунте на данный момент опубликованы пять фотографий.

17 ноября сообщалось, что бывший корреспондент «Звезды» и РЕН ТВ Россияна Марковская назначена новым пресс-секретарём главы Минобороны России Сергея Шойгу.