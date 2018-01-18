Шойгу встретился с начальником генштаба Турции и директором турецкой разведки

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл в Москве встречу с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Турции Хулуси Акарой и директором турецкой национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

«Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Встреча прошла в конструктивном ключе», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны.

Ранее Пентагон опроверг информацию о намерении создать на севере Сирии новую «армию». В Министерстве обороны США подчеркнули, что понимают опасения Турции в связи с безопасностью в регионе.

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