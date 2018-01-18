В Нескучном саду отреставрируют Летний домик царской семьи

Летний (Чайный) домик царской семьи и Ванный домик в столичном парке Горького будут отреставрированы. Как сообщает m24.ru, соответствующий проект одобрила Главгосэкспертиза.

Чайный домик XVIII–XIX веков расположен на территории Нескучного сада. Когда-то там устраивала чаепития семья Николая I.

Ванный домик находится на берегу Екатерининского пруда.

Оба объекта будут приспособлены под современное использование. Их планируется использовать только летом.

На первом этаже Чайного домика разместят аудиторию под семинары, выставки, на втором — малый зал и медиатеку. В пресс-службе Главгосэкспертизы рассказали, что будут восстановлены разрушенные участки стен, усилен фундамент, утеплены конструкции чердачного покрытия.

Планировку Ванного домика намерены воссоздать по чертежам первой трети XIX века, причём будет учитываться планировка, сложившаяся при реставрации 1955 года. По окончании работ там планируется проводить временные благотворительные выставки.

Ранее сообщалось, что в парке Горького открыли ажурную беседку после реставрации.