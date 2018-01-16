В парке Горького открыли ажурную беседку после реставрации

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В парке Горького открыли белую ажурную беседку после реставрации, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На основные работы потребовалось восемь месяцев. Исторический облик восстанавливали по архивным фотографиям и документам.

Летом в обновлённом павильоне разместят рояль, и тогда там вновь будут организовывать акустические концерты.

Территория парка — объект культурного наследия регионального значения, и реставрацию согласовывали с соответствующим департаментом.

Беседка, построенная в начале 1950-х годов, стала местом встреч творческой интеллигенции. В течение долгого времени неотъемлемой частью павильона был рояль, который ставили каждое лето для музыкальных вечеров.

Ранее НСН сообщала, что в парке «Сокольники» установили ледяные плиты для рисования.

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