В парке Горького открыли ажурную беседку после реставрации

В парке Горького открыли белую ажурную беседку после реставрации, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На основные работы потребовалось восемь месяцев. Исторический облик восстанавливали по архивным фотографиям и документам.

Летом в обновлённом павильоне разместят рояль, и тогда там вновь будут организовывать акустические концерты.

Территория парка — объект культурного наследия регионального значения, и реставрацию согласовывали с соответствующим департаментом.

Беседка, построенная в начале 1950-х годов, стала местом встреч творческой интеллигенции. В течение долгого времени неотъемлемой частью павильона был рояль, который ставили каждое лето для музыкальных вечеров.

Ранее НСН сообщала, что в парке «Сокольники» установили ледяные плиты для рисования.