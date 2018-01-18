Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл на Пискарёвское мемориальное кладбище Санкт-Петербурга и возложил цветы к монументу Родина-мать.

Как передаёт РИА Новости, по пути от Вечного огня к монументу глава государства остановился возложить цветы у братской могилы, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся в блокаду.

У монумента к Путину подошёл пенсионер Евгений Щербаков. Он сообщил, что его отец Николай Петрович командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят торжественные мероприятия в память о блокаде Ленинграда. Начавшаяся 8 сентября 1941 года, она продлилась почти 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года. Полностью блокада была снята через год, 27 января 1944 года.