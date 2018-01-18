На Таганско-Краснопресненской линии запустят ещё 33 поезда «Москва»

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена запустят ещё 33 поезда «Москва», сообщает kp.ru.

«Больше трети устаревших поездов этой ветки мы заменили на современные и более вместительные», — заявил глава московского дептранса Максим Ликсутов, которого цитирует сайт правительства города.

По словам чиновника, в настоящее время на линии работает 33 состава нового поколения, и в 2018 году будет введено в эксплуатацию ещё столько же.

Поезда «Москва» отличаются широким дверным проёмом, сквозным проходом через все вагоны и улучшенным салоном, передаёт Nation News. В салонах имеются USB-розетки для зарядки гаджетов.

Первый такой состав был запущен в столичном метро в апреле 2017 года.

Ранее сообщалось, что в московском метро создали билет «Единый» в виде браслетов.