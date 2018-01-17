В московском метро создали билет «Единый» в виде браслетов

В Московском метрополитене выпустили билет «Единый» в виде красных браслетов, сообщает kp.ru.

На данный момент выпущено 750 экземпляров. Вариантов два — на 20 и 40 поездок.

В продажу они поступают с 17 января. Приобрести такие билеты можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на всех стойках «Живое общение».

«Записать поездки на такой браслет можно будет только один раз, а затем сохранить проездной в качестве сувенира», — уточнил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как отметили в метро, если браслет понравится пассажирам, то поступят дополнительные партии. Такие же можно будет приобрести летом во время чемпионата мира по футболу.

Ранее m24.ru сообщало, что ещё три станции московского метро названы памятниками архитектуры.